Samuele Bersani alla Notte della Taranta: «Ho desiderato questo invito per 20 anni»

Venerdì 26 Agosto 2022, 18:38

Mentre vengono ultimati i preparativi per il Concertone di Melpignano, l’emozione per la tappa conclusiva della Notte della Taranta comincia a farsi sentire. E anche gli artisti ospiti sul grande palco salentino non ne sono immuni. Tra loro c’è Samuele Bersani, alla sua prima partecipazione alla rassegna itinerante. “Da trent’anni faccio questo lavoro e da venti, almeno, speravo di poter partecipare – ha dichiarato il cantautore – In Salento vengo spesso e ogni volta sono ospitato con grande generosità ma ho sempre aspettato l’invito per la Notte della Taranta. Finalmente è arrivato e sono felice che sia quest’anno con un grande maestro concertatore come Dardust. E poi anche perché ci sono colleghi che magari hanno colori diversi nella musica che fanno ma io li stimo tantissimo”.

