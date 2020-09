Lucio Battisti, 22 anni fa la morte di un mito. Canzoni, versi e poesia: giovedì speciale su Rai2

Lucio Battisti è ancora qui. Tra noi. In macchina, sotto la doccia, a casa. Bastano due note, l'incipit di qualsiasi brano: «Eccolo, è lui». Oggi sono 22 anni che il gigante della musica è morto. Una vita fa. Eppure, basta leggere qualche titolo per ricordarci della sua immensità.

Ancora tu, Il tempo di morire, Un’avventura, Acqua azzurra, acqua chiara, Il mio canto libero, Emozioni, I giardini di marzo, Anna, La collina dei ciliegi, Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi, Sì, viaggiare, Con il nastro rosa, La canzone del sole, Non è Francesca, Io vivrò (senza te). Passaggi di canzoni senza tempo, come fossero state scritto oggi.

Aal 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.

Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

Non so con chi adesso sei

on so che cosa fai

Ma so di certo a cosa stai pensando

Ancora tu

Ma non dovevamo vederci più

E come stai

Domanda inutile

Stai come me

E ci scappa da ridere

E si potrebbe continuare all'infinito con le poesie e le musiche del duo Mogol-Battisti, coppia d'oro della canzone pop italiana destinata a restare nell'olimpo della musica mondiale, connubio imprescindibile, sodalizio tra i più riusciti di tutti i tempi. E così, stamattina, i social sono inondati di ricordi, foto, frasi e video su youtube in omaggio di Battisti.

Domani sera, giovedì 10 settembre, alle 21.20 su Rai2 andrà in onda

Io tu noi, Lucio

Io tu noi, Lucio, il docufilm di Indigostories dedicato a Lucio Battisti e prodotto da Alessandro Lostia con la regia di Giorgio Verdelli. Sarà Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore, attraverso un racconto a più voci e testimonianze inattese, nel percorso musicale del più innovativo tra i cantautori e musicisti italiani. Io tu noi, Lucio è un viaggio nell'universo di Battisti, dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol, sino agli ultimi dischi con i testi della moglie in arte Velezia e del poeta Pasquale Panella. Musicisti, amici e collaboratori raccontano l'artista inimitabile, l'uomo di rottura che ha abbattuto tutti gli schemi della nostra musica, rivelandoci tutti i segreti di come Lucio incideva i suoi capolavori. Una personalità complessa che si celava dietro una solo apparente semplicità musicale, e che nascondeva in realtà un produttore meticoloso che non lasciava nulla al caso, le cui soluzioni musicali e la scrittura internazionale sorprendono ancora oggi, svelando la modernità della sua composizione capace di conquistare anche le giovani generazioni.

"L'odio feroce, l'odio ruggente,

fa male dentro e brucia la mente,

io ti capisco ne so qualcosa,

esser civile come pesa". Oggi nel 1998 moriva il cantautore #LucioBattisti.#9settembre. pic.twitter.com/r7iwNJzgVX — Punto Lettura (@Antonio79B) September 9, 2020

Carlo Verdone, Paola Turci, Ron, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gianna Nannini, Riccardo Scamarcio, Vasco Rossi, Ermal Meta, Mogol, Geoff Westley, Edoardo Bennato, Mario Lavezzi, Mario Biondi, Renzo Arbore e tanti altri ne raccontano suggestioni musicali e poetiche. Dal debutto alle contestazioni della critica per la sua insolita dimensione timbrica che usciva dai canoni classici accarezzando sfumature soul e popolari, percepita invece dal pubblico come una grande novità, passando per la sua capacità di suscitare emozioni e la sua forza comunicativa. E ancora tra gli altri Tony Cicco, Franco Mussida, Claudio Pascoli, Franco Daldello, Roby Matano, Pietruccio Montalbetti, Alberto Radius, Vince Tempera, Alberto Salerno, Ron, Mara Maionchi, Claudio Bonivento, Le Vibrazioni, Colapesce, Antonio Di Martino, descriveranno Lucio Battisti insieme alle straordinarie immagini d'archivio legate indissolubilmente alle sue canzoni, capolavori immortali entrati a pieno titolo anche nel linguaggio comune degli italiani. Scopriremo l'amore di Lucio per la soul music, la curiosità verso nuovi orizzonti musicali, l'abilità come arrangiatore e produttore e la voglia di stabilire sempre nuovi traguardi restando assolutamente personale: la stima di David Bowie e Pete Townshend degli Who e l'ammirazione di musicisti come Jack Savoretti e Cristiano Godano. Rieti, «Mio zio Lucio Battisti, genio ed essere umano». Il racconto del nipote. Oggi l'anniversario della scomparsa

