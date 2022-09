"La Rappresentante di Lista" unica band italiana alla Billboard Latin Music Week, show il 27 settembre

Mercoledì 7 Settembre 2022, 14:55

Dopo l’impegno a Venezia sul palco dell’ "Indie Jungle Fest", La Rappresentante di Lista si prepara a volare oltreoceano. Il duo, infatti, sarà protagonista di uno speciale showcase organizzato con FIMI e ITA alla ‘Billboard Latin Music Week 2022’. In programma il 27 settembre, l’appuntamento sarà al The Faena Forum di Miami Beach e LRDL sarà l’unica band italiana presente. Grazie all’organizzazione e al coordinamento di HitWeek, la musica tricolore potrà godere di una vetrina internazionale d’eccezione. E i dati parlano di un’attenzione sempre maggiore al mercato musicale italiano a livello globale. Foto di Gabriele Giussani da Ufficio Stampa Sky - Locandina FIMI / Sky- Kikapress Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Balmain collabora con Pokémon per una collezione speciale in edizione limitata