"Impossible Princess" di Kylie Minogue compie 25 anni: in arrivo la riedizione in vinile

Mercoledì 7 Settembre 2022, 15:14

Era il 22 ottobre 1997 quando vedeva la luce ‘Impossible Princess’, sesto album in studio di Kylie Minogue. Oggi, a venticinque anni di distanza, per celebrare lo speciale compleanno viene annunciata la riedizione per la prima volta in vinile. Esce, infatti, il 21 ottobre – a ridosso dell’anniversario – l’edizione limitata in quattro formati, tutti in custodia apribile con la grafica originale dell’album che ha portato Minogue nel territorio della sperimentazione. ‘Breathe’, ‘Cowboy Style’, ‘Some Kind Of Bliss’ e ‘Did It Again’ sono stati i singolo estratti: dal pop, Minogue si muoveva verso la sperimentazione. E si cimentava con Trip -Hop, Brit-Pop, rock, elettronica e dance. Cover da Ufficio Stampa P&D – Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Nirvana, si chiude il caso giudiziario per la copertina di ‘Nevermind’