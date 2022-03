Jamala, la vincitrice dell’Eurovision è fuggita dalla guerra in Ucraina

Martedì 1 Marzo 2022, 17:13

I fan la conoscono come Jamala, ma il suo vero nome è Susana Alimivna Jamaladinova. A dirla tutta il suo nome dovrebbe dire qualcosa anche agli appassionati dell‘Eurovision. Jamala infatti nel 2016 ha rappresentato l’Ucraina a Stoccolma vincendo con il brano “1944”. Ora si è trovata a dover abbandonare la propria patria per gli attacchi della Russia iniziati nella notte tra il 23 e il 24 febbraio. Foto: Instagram Jamala Music: "Elevate" from Bensound.com

