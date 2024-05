Giovedì 16 Maggio 2024, 06:10

CANNES Nuovo bagno di folla per Meryl Streep che, dopo aver ricevuto la Palma d'oro onoraria, ha messo in coda per ore il popolo del Festival ansioso di assistere alla sua vivacissima masterclass scandita dalle ovazioni. «Non arrendiamoci!», è stato il messaggio finale lanciato alle donne dalla grande attrice, 74 anni e 3 Oscar (uno dei quali, ha rivelato tra le risate, l'aveva dimenticato in un bagno) dopo aver ripercorso la sua strabiliante carriera scandita da tanti ruoli femminili forti, autonomi, a volte di potere, mai subalterni. «Anche quando ho interpretato dei film sentimentali come La mia Africa o I ponti di Madison County, i miei personaggi avevano un lavoro e delle aspirazioni al di là della storia d'amore», ha detto l'attrice, blusa nera coreana e pantaloni dello stesso colore. Ha raccontato poi di aver modificato la sceneggiatura di Kramer contro Kramer in cui faceva la moglie transfuga di Dustin Hoffman: «Erano gli anni ruggenti del femminismo e c'era tanto veleno contro le donne desiderose di emanciparsi. Il film non diceva il motivo per cui il mio personaggio aveva lasciato il tetto coniugale ma si concentrava sul marito rimasto solo ad occuparsi del figlio... Io ho preteso di riscrivere il discorso in cui, in tribunale, spiego le mie ragioni».

LE SORPRESE

Racconta aneddoti, regala altre rivelazioni: «Nei film di oggi tutti fanno sesso, ma la scena di La mia Africa in cui Robert Redford mi lava i capelli è una delle più erotiche di sempre. Al quinto ciak ero già innamorata». Altre risate. Affronta quindi il tema portante di questo Festival, cioè le discriminazioni contro le donne. «Si sono fatti dei passi avanti, la strada per l'uguaglianza è stata tracciata e non solo nel cinema: oggi sembreranno più rispetto anche le lavoratrici, le dirigenti, le operaie. Quanto alle paghe, nel cinema Tom Cruise ha quella più alta, ma tante donne ormai sono delle star e le produttrici stanno facendo la differenza perché incidono sui progetti da realizzare». E perché, a differenza di tante colleghe, la regina delle attrici non ha fondato una società di produzione? «Io ho prodotto 4 bambini e oggi ho 5 nipoti».

LA REGINA

Nel giorno di Meryl, fa molto parlare il film Diamant Brut su una influencer alle prime armi diretto dalla regista esordiente Agathe Riedinger e interpretato dalla giovanissima, esplosiva Malou Khebizi. Brilla anche una diva dell'ultima generazione: è Anya Taylor-Joy, lanciata dalla serie La regina degli Scacchi e ora protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga, prequel della popolare serie cinematografica postapocalittica che ieri sera ha riversato sulla Croisette una buona dose di adrenalina, fuori concorso, e sbarcherà nelle sale il 23 maggio.

I MOTOCICLISTI

Sempre diretto dal geniale 79enne George Miller, interpretato anche da Chris Hemsworth, il film comincia quando il mondo va in rovina e la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, cadendo nelle mani di un'orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. La tostissima ragazza deve sopravvivere a numerose prove e ritrovare la strada di casa tra inseguimenti, sparatorie, travolgenti scene d'azione.

IL RINGIOVANIMENTO

Anya, 28 anni, ha avuto il ruolo perché il regista non è riuscito a ringiovanire digitalmente la storica protagonista della saga Charlize Theron: «I risultati della tecnologia non mi convincevano», ha spiegato Miller, «così ho dovuto cercare un'attrice più giovane . Avevo visto Anya in L'ultima notte a Soho e ne ero rimasto colpito. L'ho sottoposta a un provino su zoom e ho capito che era perfetta per Furiosa». Taylor-Joy nel film pronuncia una trentina di battute in tutto: «Il regista voleva che recitassi con gli occhi», ha rivelato. Funziona. Sfida superata.