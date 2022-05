Eurovision, il creator Mattia Stanga svela le curiosità dal backstage in tre appuntamenti su TikTok

Martedì 10 Maggio 2022, 10:29

Martedì 10 maggio le luci di Eurovision Song Contest 2022 si accendono ufficialmente con la prima Semifinale su Rai 1. Ma lo show è anche online, grazie a TikTok che è Official Entertainment Partner della manifestazione musicale. Si parte nel segno dell’ironia con Mattia Stanga che, accompagnato da altri seguitissimi creator, guida la community nel dietro le quinte. Il giovane talento conduce tre appuntamenti dalla location più iconica di Torino, ovvero la mole Antonelliana. Foto EBU Corinne Cumming – Shutterstock – TikTok / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- ESC2022, prove per Mahmood & Blanco: «Cerchiamo di affrontare questo palco nel modo più libero»