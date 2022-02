Emma e l'omaggio a Britney Spears: «Per il pop e per il movimento Free Britney»

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:24

Esattamente dieci anni fa Emma conquistava Sanremo con il brano Non è l'Inferno. Ora l'artista torna in gara dopo aver co-condotto il Festival nel 2015 e dopo essere tornata all'Ariston da super ospite. Lo fa con il brano Ogni Volta è così, scritto dalla stessa Emma con Davide Petrella, composto da Davide Petrella e Dario Faini e prodotto da Dorado Inc. «Quando è uscita Baby One More Time ero una ragazzina molto giovane. - ricorda Emma - Recentemente mi sono appassionata al movimento Free Britney. Nel suo caso ha dato molto nell’occhio, ma le star internazionali che hanno subito cose simili sono tante. Mi piaceva raccontare questa storia perché riguarda gli artisti in generale. Ultimamente i numeri sembrano essere la cosa più importante per un artista. Io con questa cover vorrei omaggiare il pop, credo sia molto snobbato. Poi, con grande sincerità, credo di aver toccato il mondo del cantautorato, ma di base sono una poppettara». Foto: Mirelli per P&D/Musica: Elevate from BenSound

