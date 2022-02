Martedì 1 Febbraio 2022, 12:22

Donatella Rettore rischia di spoilerare in diretta tv il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022: la cantante è stata fermata per tempo da Ditonellapiaga, in gara con lei. Ma cosa avrà mai combinato la cantante? Photo Credits: Kikapress; music: "Buddy" from Bensound.com

