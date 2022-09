Ed Sheeran, il brano Celestial per Pokémon: «Un mondo in cui potevo rifugiarmi, e gioco ancora»

Venerdì 30 Settembre 2022, 11:23

Ed Sheeran (fan sfegatato dei Pokémon) ha collaborato con The Pokémon Company per il nuovo brano Celestial. La canzone apparirà negli attesissimi giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo il 18 novembre 2022 in esclusiva su console della famiglia Nintendo Switch. I fan possono tuttavia già ascoltarla e godersi il video musicale, disponibile oggi sul canale ufficiale di Ed su YouTube. Il video di Celestial è ispirato all’amore che Ed prova per la serie sin dall’infanzia e include alcuni dei suoi Pokémon preferiti, tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax. Nel video, diretto dal pluripremiato regista Yuichi Kodama, una tipica giornata nella vita di Ed prende una svolta Pokémon. Con l’inconfondibile direzione artistica di Yu Nagaba, il cui stile ricorda i disegni dei Pokémon di un Ed bambino, il video è pieno di sorprese per i fan e trasporta gli spettatori indietro nel tempo a quando, da piccoli, non c’era limite alla fantasia. Foto: GdG/Musica: Elevate from BenSound

