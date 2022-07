Ultimo, scaletta del concentro al Circo Massimo: da “Vieni nel mio cuore” a “Sogni appesi”, ecco le canzoni

Canterà per la prima volta live “Vieni nel mio cuore”, suo ultimo singolo e inno di questo tour. E poi i suoi successi, quelli che gli hanno consentito di conquistare rapidamente il pubblico al punto da diventare il “primo”: il più giovane artista a esibirsi negli stadi e il più giovane al Circo Massimo, sold out. Davanti a settantamila persone, domani sera, 17 luglio, nell’arena del mito scende Ultimo, il romano Niccolò Moriconi, 26 anni, già vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze”, secondo a Sanremo 2019 con il brano “I tuoi particolari”. Il Peter Pan della musica italiana (nato sotto il segno dell’Acquario e cresciuto in uno dei quartieri difficili di Roma, San Basilio, ma anche nelle aule del Conservatorio di Santa Cecilia) propone un viaggio a ritroso nella sua carriera passando per 4 album e i successi sanremesi ma anche quelli rilasciati prima della partecipazione al Festival. Non mancheranno i medley, per condensare canzoni irrinunciabili, e gli ultimi singoli rilasciati in ordine di tempo come “Buongiorno Vita” e appunto il singolo estivo “Vieni nel mio cuore”.

Ultimo, la passione calcistica condivisa con Venditti

Al pubblico romano (tra i suoi fan molti colleghi, come Fabrizio Moro, altro artista di San Basilio, e Antonello Venditti, con cui condivide anche la fede calcistica per la Roma) regalerà anche le canzoni più amate dei precedenti dischi “Colpa delle favole”, “Peter Pan” e il suo primo album “Pianeti”. Il tutto per ripercorrere, in quasi due ore di musica, un’avventura iniziata cinque anni fa, sul palco di Sanremo Giovani, segnata nel frattempo da 51 dischi di platino, 16 dischi d’oro, centinaia di milioni di visualizzazioni e l’amore di milioni di fan. Alle 21, attaccherà con “Buongiorno vita”, per concludere la serata con “Sogni appesi”.

LA SCALETTA

Bis e sorprese a parte, la scaletta che segna il ritorno a Roma di Ultimo dovrebbe essere questa: Buongiorno Vita, Dove il mare finisce, Quei ragazzi, Cascare nei tuoi occhi, Il ballo delle incertezze, Poesia senza veli, Vieni nel mio cuore, Niente, Piccola stella, Ipocondria, Sul finale. Un Medley che vola tra Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera e Peter Pan. Quindi Colpa delle favole, Rondini al guinzaglio, Fateme cantà, I tuoi particolari, Pianeti, Ti dedico il silenzio, La stella più fragile dell’Universo, Giusy, Farfalla bianca, Quel filo che ci unisce, Tutto questo sei tu, 22 settembre, Sogni appesi. Applausi e bis...

IL TOUR

Dopo un tour di 12 date italiane iniziato lo scorso 5 giugno da Bibione, il cantautore (che ha recentemente collaborato con Ed Sheeran per il singolo 2step, disco d’oro), sfida il “Circo” che lo scorso 9 luglio ha accolto i Maneskin. Il tour prodotto da Vivo Concerti lo ha visto impegnato in due date a Firenze, Ancona, poi a Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara. Quindi, Roma e il doppio appuntamento di Milano allo Stadio San Siro, il 23 luglio e 24 luglio, con tutti e tre gli appuntamenti sold out. Il tutto per un totale 15 date, di cui 11 sold out, con oltre 550mila biglietti venduti.

Conservatorio

L’astro, non più nascente, ma nato e osannato, diversamente da molti suoi colleghi, ha una formazione classica: comincia all’età di otto anni, a studiare pianoforte al Conservatorio, e ne esce dopo dieci superando anche esami di composizione. Ma il suo primo brano, composto a quattordici anni, è decisamente pop. Se per la musica Ultimo dimostra un grande talento e un grande impegno, lo stesso non si può dire per la scuola visto che la madre in diverse occasioni avrebbe provato a convincerlo a lasciare tutto per concentrarsi sugli studi. Scartato ad Amici, giovanissimo affronta la sua prima avventura sanremese, con “Il ballo delle Incertezze”: «È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società», spiegò allora, «chi ha più domande che risposte; chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato». Un brano da Ultimo: «Una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora», raccontò dopo il primo Sanremo e che con i numeri del suo successo potrebbe aver superato.

GLI AMORI

Ad accompagnarlo nella sua carriera anche vari amori. Prima Federica Lelli, anche lei romana, modella e influencer, cui ha dedicato la canzone “La stella più fragile dell’universo” e poi al momento della rottura “I tuoi particolari”. Per poi innamorarsi (a dicembre 2021) di Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita della ballerina Heather Parisi e dell’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo: relazione annunciata sui social con una foto che ritrae lei (vive negli Stati Uniti e studia recitazione) e lui sulla Hollywood Hills al tramonto. Nella didascalia solo un cuore rosso. Innamoratissimi. Lui le scrive: «Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato».

LA CIRCOLAZIONE

Famoso, felice e innamorato, Roma lo accoglie domani nel cuore della città, blindando la circolazione dalle 20 di oggi, tra via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca), fino a lunedì. Chiusa anche la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana alle 21, aperte invece quelle del Colosseo e Piramide. Per l’occasione la Prefettura ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande e alimenti in bottiglia o in contenitori in vetro.