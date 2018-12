Al Palladium di Roma il 16 dicembre “Sogno per vivere”, show su Stephen Spielberg di Patrizia Genovesi

Patrizia Genovesi è nota al pubblico per le sue foto dei Premi Nobel, ma questa volta farà altro. Per il cinquantenario della carriera di Steven Spielberg, domenica 16 dicembre alle ore 18 terrà una show-conference sul mondo del più popolare genio del cinema di tutti i tempi al Teatro Palladium di Roma. Dalla frase di Spielberg “Sogno per vivere” Patrizia Genovesi ha costruito un itinerario multimediale sulla vita del grande maestro del cinema.

Steven Spielberg, immagini dal futuro

è dedicato in particolar modo al suo percorso tecnico, alla sua vicenda personale e artistica, alla sua tecnica rivoluzionaria, al suo talento come sceneggiatore e regista.



Dai valori espressi attraverso un linguaggio inconfondibile, allo stile fotografico e all’uso innovativo della luce e del colore, molteplici saranno i temi trattati attraverso il racconto di opere, tra cui

A .I.

,

Lincoln

,

Schindler’s List

,

Salvate il Soldato Ryan

,

Minority Report

e molti altri. Il confronto tra Scienza e Fantascienza, Predestinazione e Libertà, Fantastico e Sogno, ma anche l’atto creativo, l’osare avventuroso e il rischio: tutti frammenti di una biografia unica nel suo genere che Patrizia Genovesi, attiva da anni in eventi sinergici tra la fotografia e altri linguaggi di espressione artistica, dipanerà ritmicamente tra vicenda personale del regista, percorso artistico e specifiche produzioni. Un format “edu-tainment” atto a mescolare lo stile didattico allo spettacolo, rivolto ad un pubblico multigenerazionale, sia esso cresciuto a “pane e Spielberg” sia esso curioso di scoprire i lati più reconditi e appassionanti di un uomo e artista innamorato della vita.

