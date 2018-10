Piero Tosi, il costumista di Visconti e Fellini, in mostra al Palazzo delle Esposizioni

Si racconta che Tosi scegliesse gli studenti che avrebbero fatto da modelli nei suoi seminari e che Carolina Crescentini, uscita da poco dal Centro Sperimentale di Cinematografia, tornò appostitamente per seguire un suo corso. Tosi la volle come modella per un abito in costume, realizzato dagli allievi: era così attento alla cura del minimo dettaglio che le insegnò persino come camminare e sedersi con indosso quel costume.



Nato a Sesto Fiorentino nel 1927, Piero Tosi è il più grande creatore di costumi nella storia del cinema italiano. Trasferitosi a Roma giovanissimo convinto dall’amico Franco Zeffirelli, inizia il sodalizio con Luchino Visconti per cui crea i costumi tra gli altri di film come "Senso", "Rocco e i suoi fratelli", "Il Gattopardo" e "Morte a Venezia". Non si possono dimenticare le collaborazioni con Mauro Bolognini e con il citato Zeffirelli, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmuller, Liliana Cavani e Gianni Amelio. Nel 1988 viene chiamato da Lina Wertmuller come docente di Costume presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui, in quasi trent’anni di insegnamento, Tosi riesce a creare un modulo didattico originale: i seminari di costume, trucco e acconciatura, venivano dedicati a un preciso momento storico della moda e della cultura italiana.

Per omaggiare la sua arte, l'artigianalità e la cura del dettaglio, l'esposizione "Piero Tosi. Esercizi sulla bellezza. Gli anni del CSC. 1988-2016" ripercorre la sua storia professionale; mentre per testimoniare il suo amore per l'insegnamento sono ospitati quattro abiti di allievi di Costume (tutti diplomati al Csc con Tosi), che oggi proseguono la tradizione del cinema italiano: Daniela Ciancio, Massimo Cantini Parrini, Andrea Cavalletto e Andrea Sorrentino.

Piero Tosi. Esercizi sulla bellezza. Gli anni del CSC. 1988-2016

Dal 16 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019

Palazzo delle Esposizioni

www.palazzoesposizioni.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA