Teatro, danza e musica: Verona rende omaggio a William Shakespeare, la prima di Paolo Rossi al teatro romano

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E poi ancoraSono questi alcuni dei protagonisti dell'Estate Teatrale Veronese che si è aperta sabato 18 luglio (e che si svolgerà anche nei mesi di agosto e settembre) con la prima nazionale di “Ma tu sei felice?”, un progetto realizzato da Claudio Bisio e Gigio Alberti nel periodo del lockdown.ll festival, giunto alla LXXII edizione, si svolge nel Teatro Romano di Verona e attende il suo secondo appuntamento pevisto per venerdì 24 luglio con Fedra, di Ghiannis Ritsos, un monologo di grande intensità che trova nell’interpretazione di Isabella Ferrari una preziosa e appassionata dimensione poetica.(Isabella Ferrari)Paolo Rossi aprirà il Festival Shakespeariano, venerdì 31 luglio, con Stand up Shakespeare, in prima nazionale.Innamorato da sempre del drammaturgo inglese, Rossi porterà quella vena di lucida follia che rende ogni sua incursione sul palco un autentico happening dagli esiti del tutto imprevedibil. Qui ildegli eventi.e.v.