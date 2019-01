Lo show dei 40 anni al piano bar

Quarant'anni valgono bene una grande festa. Il press agent romano di adozione, anima di tanti eventi glam, non ha dubbi: le sue candeline, appoggiate su una golosa sbriciolata di crema chantilly, fragole e cioccolato, vanno spente con gli amici nei saloni di un locale al Portuense. A questo irresistibile richiamo rispondono Stefania Orlando, grande amica del festeggiato, ma anche l'attore Ivan Castiglione e la casting Flavia Frazzi. Prenotati, ma molto tardi, Enzo Salvi e Domenico Fortunato, reduci da un set. Scenografico buffet di crudi di pesce, golosa selezione di salumi e formaggi laziali con frutta secca, mieli e mostarde, insalata di salmone, avocado e ananas, gamberetti fragole, pachino e ruchetta. Si parla di spettacolo ma anche di salute con l'ortopedico Edoardo Franceschetti. In lista anche Nadia Bengala, il regista Fabrizio Maria Cortese. Nel frattempo, sugli eleganti e candidi tovagliati del buffet dinner, vengono serviti scialatielli con punte di asparagi e bacon e risotto con gamberi e funghi porcini. Gran finale con tagliate di frutta mediterranea ed esotica con cioccolata, bollicine e la torta per il festeggiato, Rocco Corsano. Il clou, regali a parte, è il momento del piano bar che apre a tarda sera con Al pianobar di Susy per proseguire con intramontabili star italiane: Mina e Celentano, Rino Gaetano, Ligabue, fino ai più ritmati successi contemporanei e internazionali di Ed Sheeran, Pink, Thegiornalisti. E la notte è sempre più piccola.

