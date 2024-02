Rosa Mundi 'Il Giardino delle Vergini': viaggio fra arte, sperimentazione e musica

Martedì 6 Febbraio 2024, 19:29

Le sale dell'imponente Palazzo Branciforte di Palermo dal 3 febbraio al 10 marzo ospiteranno la mostra antologica Il Giardino delle Vergini dell’artista internazionale Rosa Mundi: 118 opere e 4 videoinstallazioni che rappresentano 33 anni di ricerca e sperimentazione fra pittura, scultura, fotografia e video arte. Una passeggiata attraverso un immaginario giardino purificatore, inteso proprio come dimensione separata dalla realtà quotidiana. «Questa antologica rappresenta 33 anni di storia di Rosa Mundi e passa dalla pittura alla scultura alla fotografia. - spiega Chiara Modìca Donà dalle Rose, della Fondazione Donà dalle Rose - La pittura in particolare utilizza materiali di riciclo, vetro, plastica riciclati dal mare e dipinti con pigmenti naturali, oltre che con una formula segreta realizzata con i resti delle meduse». L'uomo, la natura, il sogno sono i protagonisti di questo percorso, che si snoda lungo il confine tracciato dall'artista fra due mondi: quello esterno e quello interiore. Un viaggio accompagnati dalle composizioni sonore dei Maestri Mario Bajardi, Alberto Bof (Oscar per colonna sonora testi “Shallow” e arrangiamenti per Lady Gaga), Carlo Condarelli e Jacopo Lo Bue. Servizio Marco Del Bene Musica Alberto Bof



