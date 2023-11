Ecco i nomi dei partecipanti alle semifinali del Roma Music Festival 2023

Domenica 5 Novembre 2023, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 11:36







Il Roma Music Festival entra nel vivo: lunedì 13 novembre, infatti, il Teatro Golden di Roma ospiterà le semifinali che daranno il lasciapassare definitivo per la finalissima del 12 dicembre. La diciassettesima edizione del contest ideato e organizzato dal produttore e autore Andrea Montemurro anche quest’anno ha fatto registrare una grandissima partecipazione di artisti giunti da tutt’Italia. “L’obiettivo del Roma Music Festival - spiega Andrea Montemurro - è da sempre quello di offrire un palcoscenico serio, organizzato e autorevole a tutti i giovani artisti emergenti che amano la musica e credono nel merito. Il nostro è un festival autonomo e indipendente che fa leva solo sulle proprie forze ma che vuole dare reali opportunità di visibilità e crescita”. La finale del 12 dicembre 2023 sul palco del Teatro Golden vedrà la partecipazione di una giuria qualificata composta da discografici, giornalisti e addetti ai lavori ma non solo. “Ci sarà anche il Maestro Amedeo Minghi - continua Montemurro - che si è occupato di tutte le fasi del contest in qualità di direttore artistico”. Mancano ancora pochi giorni e poi sarà ufficiale il cast delle finali per le tre categorie “band”, “cantautori” e “interpreti”. “A tutti i ragazzi che stanno partecipando - conclude Montemurro - oltre al ringraziamento per la fiducia che ci hanno accordato, va un grande in bocca al lupo e l’augurio che possano ripetere le gesta dei tanti che dopo aver partecipato al Roma Music Festival e sono poi diventati musicisti e cantanti professionisti”.