Concerto con sorpresa, arriva Renato Zero

La platea è stracolma nel disco club di via Giuseppe Libetta e, tra la gente che si saluta, chiacchiera o sorseggia un drink, all’improvviso fa capolino una figura che per molti risulta decisamente familiare e che, nonostante il tentativo di passare inosservato, viene prontamente identificata dal popolo di fedelissimi. È Renato Zero arrivato a sorpresa nel locale in occasione del concerto di Vincenzo Incenzo, autore di alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale italiano come lo stesso Zero, ma anche Antonello Venditti, Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Franco Califano e tanti altri, pronto a presentare la sua prima fatica discografica come cantante e intitolata “Credo”. Ad accogliere Zero, produttore dell’album, è il direttore artistico Maurizio Martinelli, che lo fa accomodare su un divanetto nell’area riservata dove ha già preso posto Numa, la moglie del chitarrista Phil Palmer. Le luci si abbassano e sul palco sale Incenzo, acclamato dalla folla in attesa di assistere alla performance dell’emozionatissimo cantautore che ripropone alcuni successi consegnati alla storia attraverso la voce di celebri firme della musica. E mentre c’è chi canta a squarciagola ecco che a sorprendere i presenti ci pensa anche Massimo Di Cataldo, che decide di dare vita ad un duetto intenso e raffinato in un gran finale di note e sorrisi.

