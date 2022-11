Torna Fiorello con i giornali: "A Viva Rai2 spaccheremo... qualcosa"

Lunedì 28 Novembre 2022, 17:56

Rosario Fiorello presenta alla stampa idee, cast e lo studio a vetri di via Asiago di Viva Radio 2 in onda dal 5 dicembre. Arrivo in vespa rossa con Fabrizio Biggio, che sarà una delle sue spalle nella rassegna stampa più pazza del mondo che andrà in onda dalle 7. Chiude la polemica con i giornalisti del Tg1 che lo hanno tenunto lontano dall'Ammiraglia: "Basta dirmelo con una telefonata, non con un comunicato".

Fiorello ha fatto la preparazione come le squadre di calcio prima di buttarsi nella nuova avventura: "Le settimane in cui sul mio Instagram e su Raiplay abbiamo provato il format ci sono servite. Vorrei anche qui dove tutto è bello e perfetto ricreare l'imperfezione di chi improvvisa, come si fa in un villaggio vacanza. Così, alle brutte, se tutto va troppo bene spaccherò qualcosa nello studio", dice ridendo lo showman siciliano che quest'anno non sarà al fianco dell'amico Amadeus a Sanremo. "Manderemo qualcuno...".

Intervista di Ilaria Ravarino - Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati