Nadia Rinaldi, musica e selfie per una festa romana

La voglia di romanità conquista tutti. Una serata decisamente speciale quella che ha visto protagonista l’attrice Nadia Rinaldi, felice di festeggiare il suo compleanno insieme ad un gruppo affezionato di amici storici e familiari. Bellissima, in abito verde smeraldo con stampe floreali, la Rinaldi ha accolto gli invitati insieme al figlio Riccardo Mandolini (prossimo al debutto su una serie tv targata Netflix) e alla piccola di casa.

Tra gli invitati, Franco Oppini con la moglie Ada Alberti, seguiti da Milena Miconi,elegantissima in camicetta bianca di seta trasparente e pantaloni neri, Walter Croce, Francesco Bellomo, Alessia Fabiani, Dani Brà, Elio Cipri. Tra una portata e l’altra, dedicata naturalmente alla cucina tipica regionale, partono le prime note e così i presenti, tra i quali anche Manuela Villa, Stefania Calandra, Nancy Coppola, Max dei Fichi d’India, Paolo Fosso, Fulvia Lorenzetti , Gennaro Cassini e tanti altri, si scatenano in un omaggio canoro alle bellezze di Roma.

