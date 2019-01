Sarà un 2019 alla rincorsa di un sogno per Susanna Giovanardi, romana, finalista di Miss Italia 2019. E’ lei la “Prima Miss dell’Anno” che accederà direttamente alle Selezioni finali di settembre a Jesolo. Un titolo vinto in passato anche da Miriam Leone, che ha cominciato proprio così la sua carriera, in un giorno di gennaio del 2008. Del quartiere Eur, © RIPRODUZIONE RISERVATA