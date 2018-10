Quando le chiacchiere tra le righe sono preziose

Pietre che passione. Specialmente se i loro tesori e segreti sono svelati da una scrittrice d’eccezione. Nel fare il firmacopie della sua ultima fatica, “Il linguaggio di cristalli, gemme e metalli”, Maria Rosaria Omaggio illustra a via Livorno la sua passione più antica. Ovvero un’approfondita ricerca sul valore terapeutico del regno minerale con cui l’attrice analizza il linguaggio di cristalli, gemme e metalli, fornendo indicazioni sulle loro proprietà e i vari significati simbolici. E l’iniziativa suscita molto curiosità.

Anche perché l’autrice dedica gemme personalizzate al vip di turno. Come Angela Melillo, apparsa all’happening in candido cappottino e in compagnia dell’attore Gabriele Marconi, con cui sta per debuttare al teatro di via Forlì con la commedia “Chi la fa ... la spettini!”. Molto tardi si affaccia la simpatica attrice Eleonora Ivone, che gioca con le colorate pietre selezionate per l’evento. Ecco Jolanda Gurreri, in outfit rosso. Tutti interessati al fatto che cristalli, gemme e metalli non contengono in sé il potere d’azione ma secondo colore e composizione possono essere utilizzati per migliorare l’equilibrio energetico e psicofisico. Questo manuale, insomma, si rivolge non soltanto a coloro che desiderano conoscere i minerali e il loro significato ma anche a chi, nella ricerca dell’armonia interiore, sia aperto a sperimentare nuovi strumenti di lavoro su di sé. «Lo scopo - spiega la Omaggio - è far chiarezza su quanto spesso viene urlato nel web a proposito di cure olistiche e terapie integrative che cercano, al di là dei sintomi, le cause primarie delle malattie e i mezzi più naturali ed efficaci per curarle». E sono in tanti a chiedere rimedi.

