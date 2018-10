Maneskin, cena in famiglia a Monteverde: clienti in fila per un selfie con Damiano

La buona cucina romana al centro della cena in famiglia di Damiano David, il frontman del gruppo Maneskin e degli altri componenti del gruppo. Si sono ritrovati con i parenti in via di Donna Olimpia, a Monteverde, quartiere che Damiano frequenta fin da giovanissimo. La curiosità degli altri clienti era tutta per Damiano, il talentoso cantante che affascina pure quando va a sedersi al ristorante. Inevitabile la fila delle clienti per una foto col cellulare. Poi si è seduto al tavolo, dove ha iniziato la cena con un antipasto di carciofi alla romana, prosciutto tagliato a mano e mozzarella. © RIPRODUZIONE RISERVATA