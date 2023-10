Kanye West, il concerto a Reggio Emilia ora è ufficiale

Venerdì 13 Ottobre 2023, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 17:39

Il 20 ottobre, sarà un venerdì, si terrà il concerto di Kanye West presso la Rcf Arena di Reggio Emilia. La notizia è stata confermata online da "Il Resto del Carlino", confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni. La richiesta di autorizzazione è stata presentata in Prefettura in tarda mattinata dopo che lo staff del rapper americano aveva dato l'ok alla location. Attualmente si attende solo l'apertura della vendita dei biglietti da parte dell'organizzazione dello show di Kanye West. In previsione dell'evento, la prefetta Maria Rita Cocciufa ha convocato una riunione per la sicurezza e l'ordine pubblico per lunedì 16 al fine di pianificare la gestione dell'evento che potrebbe accogliere 80mila partecipanti.