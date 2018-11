Jay, un locale tra cocktail e jazz

Il rapper diciannovenne Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, incontra i fan al centro commerciale di via Bernardino Alimena ed è subito folla. Motivo: presentare il nuovo album Ego che già infiamma i fan. È bastato dare uno sguardo alle migliaia di fan accorsi. In tanti ricordano come il ritornello di “Dejavu” sia stato un reale tormentone che ha realizzato più di 11 milioni di visualizzazioni e vinto il Disco d’oro, mentre il suo profilo Instagram conta, al momento, oltre 735.000 followers, collocandolo tra i cosiddetti influencers.



«Il mio viaggio nell’Rnb contemporaneo - dice il rapper - continua e sto conoscendo sempre meglio un suono a cui sento di appartenere. Post Malone, Bryson Tiller, Drake, XXX Tentacion sono gli artisti che ascolto di più e che mi ispirano».

