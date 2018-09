Al via “Culinaria”, la prima biennale di arte e cibo a Trastevere fino a domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partita l’11 edizione di “Culinaria – Il Gusto dell’Identità”, biennale di arte e cibo che fino a domani sarà ospitata nello Spazio WeGil di Roma (Largo Ascianghi 5). Organizzata dallo chef Francesco Pesce e da Fabrizio Darini, curata da GmgProgettoCultura e con il contributo di Regione Lazio, Arsial e Car, la manifestazione propone un dialogo degli artisti con gli chef.Nel museo temporaneo, che si articola sui due piani dello Spazio WeGil, sono esposte opere, piatti, video, foto e installazioni create dall’ispirazione reciproca tra chef e artisti, in cui viene esaltato lo “stile personale” di ognuno, il leitmotiv di tutta la manifestazione. Per l’occasione l’auditorium “Spazio d’azione” ospita gli incontri live tra chef e artisti, che si alternano sul palco in sessioni da 45 minuti ciascuna. Tra questi: Walter Musco, Anthony Genovese, Francesco Apreda, Andrea Tortora, Roy Caceres, Cristina Bowerman, Adriano Baldassarre.Lo spazio esterno, invece, durante la manifestazione si trasforma in un “Teatro delle braci” dove tra fuochi e gesti primordiali vengono proposte cotture arcaiche e dimenticate. «Questa edizione di Culinaria è un’installazione in costante movimento in cui i visitatori sono protagonisti dell’esperienza narrativa celata dietro la creazione di ogni opera. Il pubblico, infatti, sarà coinvolto a livello gustativo, artistico e creativo», spiegano gli organizzatori Francesco Pesce e Fabrizio Darini. «Abbiamo voluto lanciare uno sguardo sul futuro della gastronomia - aggiungono - per anticiparne le possibili interazioni che nei prossimi anni si svilupperanno con diverse espressioni artistiche».