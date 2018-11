Pink Tie Ball, il cocktail è un brindisi alla salute

Stelle, sfere scintillanti e fiocchi di neve oro, argento e color champagne, tutto in un’esplosione di rose e lisianthus. È stato il colore rosa a dominare ieri in occasione del Pink Tie Ball, il charity gala che Susan G. Komen Italia organizza ogni anno nella cornice deluxe dell’hotel in via Vittorio Emanuele Orlando. In questa IX edizione i fondi raccolti saranno destinati alla lotta ai tumori del seno. Ecco la testimonial dell’Associazione, Maria Grazia Cucinotta, accolta dal professor Riccardo Masetti, presidente della Susan G. Komen Italia, e dalle presidenti del comitato organizzatore dell’evento, Jacqueline De Laurentiis e Maite Carpio Bulgari.



Ultimo aggiornamento: 09:35

