Concerti 2024, da Vasco Rossi a Taylor Swift: gli eventi live da non perdere

Giovedì 28 Dicembre 2023, 14:26

Il calendario dei concerti in Italia nel 2024 promette una serie di eventi imperdibili. Tra i momenti più attesi, spiccano i concerti di Taylor Swift a San Siro il 13 e 14 luglio, quelli di Ed Sheeran a Lucca il 8 giugno e il ritorno di Bruce Springsteen con la The E Street Band a San Siro l'1 e il 3 giugno. I Coldplay saranno protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma il 12, 13, 15 e 16 luglio. Altri artisti internazionali includono Olivia Rodrigo a Bologna il 9 giugno e Lenny Kravitz al Lucca Summer Festival e Umbria Jazz il 12 e 13 luglio. Tra gli italiani, Vasco Rossi tornerà negli stadi con date a San Siro e San Nicola di Bari, Ultimo avrà 10 date in diverse città, Sfera Ebbasta farà il suo esordio a San Siro il 24 giugno, e Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè si esibiranno in trio al Circo Massimo il 6 luglio. Salmo, Max Pezzali e altri artisti italiani contribuiranno a rendere il 2024 un anno ricco di spettacoli musicali.