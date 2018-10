Cinema in festa, star e politici in pista per il primo red carpet di Roma

Brividi di stelle. E finalmente arriva la prima serata del red carpet della tredicesima edizione della Festa del Cinema, all’Auditorium. Mentre risuonano nell’aria le note del Gladiatore, riflettori accesi sul regista di “7 sconosciuti a El Royale”, Drew Goddard, altissimo, che accompagna la più giovane protagonista della sua opera: la deliziosa Cailee Spaeny.

Sfilano, sotto il fuoco di fila dei flash, il sindaco Virginia Raggi che saluta Aurelio Regina, Antonio Monda e Laura Delli Colli. E poi Elena Sofia Ricci, in elegante lungo di velluto nero, con il marito Stefano Mainetti. Ecco l’ambasciatore americano Lewis Eisenberg, con la consorte Judith. L’artefice di tanta bellezza architettonica Renzo Piano. E ancora Sara Ricci in lungo color argento, Maria Rosaria Omaggio e Enrico Vanzina. Marina Cicogna e i Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.



Lungo da sirena dorato per Eliana Miglio. La minigonna di Sofia Odescalchi e le paillettes di Antonella Salvucci. Chiara Francini in scollo smoking e Simona Borioni, in volpe rossa, con Beppe Convertini. Monica Guerritore con Roberto Zaccaria. E poi Yvonne Sciò in oro e nero. Tra gli ultimi ad apparire Aurelio De Laurentiis. Paolo Sassanelli e Piotta avvistati, nel pomeriggio, on the road.

