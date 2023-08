Arisa alla Notte della Taranta: «Il destino mi ha portato qui. Identità è rispetto di sé». Al concertone ballano in 200mila

Lunedì 28 Agosto 2023, 13:29

C’è anche Arisa sul palco del concertone di Melpignano per il gran finale de ‘La Notte della Taranta’ 2023. Guidata dalla Maestra Concertatrice Fiorella Mannoia, l’artista interpreta ‘Ferma Zitella’ e ‘Lu Ruciu de lu mare’, brani simbolo del repertorio dell’Orchestra Popolare che quest’anno mette al centro la donna nella musica popolare. “Sono onorata della stima di Fiorella – esordisce Rosalba – sono orgogliosamente del sud, di un piccolo paese nella provincia di Potenza, e la mia cultura è molto vicina a quella del Salento. Per questo i racconti di questa terra sono anche i miei”. E ancora: “Identità è rispetto per se stessi senza aderire a quello che va di moda. Credo, anzi, che questa manifestazione sia una delle testimonianze più importanti del mantenimento dell’identità e dell’orgoglio per le proprie radici. Questa è una cosa bellissima”. Il concertone sarà trasmesso il 2 settembre su RAI 1 in seconda serata. Foto da Ufficio Stampa

