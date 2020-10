Picasso, all’asta a New York i ritratti delle sue muse-amanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due capolavori dell’artista spagnolo Pablo Picasso (1881-1973) saranno protagonisti dell’asta di arte impressionista e moderna da Christiès a New York martedì 6 ottobre. L’olio su tela «Femme dans un fauteuil» (1941) sarà proposto con una stima di 20-30 milioni di dollari. È uno dei molti ritratti dell’amante e musa Dora Maar che la mostrano vestita con abiti in blu. A dimostrazione del valore iconico di questa serie di ritratti, nel 1945 «Femme dans un Fauteuil» fu inserita nella storica mostra «Matisse-Picasso» al Victoria and Albert Museum di Londra, la prima grande rassegna internazionale di Picasso.Il ritratto «Tête de femme sur fond jaune», datato 18 luglio 1934, sarà offerto con una stima di 8-12 milioni di dollari. La tela raffigura Marie-Thérèse Walter, altra musa e amante del maestro spagnolo, e farà la sua prima apparizione in un’asta. Picasso ha tenuto il dipinto ad olio nella sua collezione personale per tutta la vita - a testimonianza dell’importanza che l’opera aveva per lui - ed è rimasto in possesso della sua famiglia anche dopo la sua morte, fino al 2013, quando gli eredi del grande artista lo hanno ceduto a trattativa privata. Il quadro fu realizzato a Boisgeloup, il castello dell’artista nelle campagna di Gisors, a nord-ovest di Parigi ed è un «vibrante esempio» dei ritratti del maestro del Cubismo della sua giovane musa, eseguito al culmine dell’influenza della Walter sull’arte picassiana.