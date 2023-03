La Bibbia di Gutenberg al centro del nuovo progetto culturale dello Scriptorium Foroiuliense

Martedì 14 Marzo 2023, 17:35

Sarà un mix di tecniche antiche e moderne a riprodurre cinque copie del più antico libro stampato a caratteri mobili in Europa. Si tratta della Bibbia di Gutenberg, al centro del nuovo progetto dello Scriptorium Foroiuliense – Scuola Italiana Amanuensi. L’Ente culturale, infatti, ha avviato l’iniziativa con l’obiettivo di donare gli esemplari a istituzioni italiane e straniere. Un oggetto, dunque, come simbolo delle radici culturali e tecniche comuni che uniscono il vecchio continente. Tra i destinatari dei volumi anche il Museo del Libro e della Stampa di Kiev. Nel progetto dello Scriptorium sono coinvolte circa cinquanta persone e la durata dei lavori è di un semestre. La prima fase prevede la preparazione dei file di stampa le cui pagine saranno stampate su carta di cotone fabbricata a mano. Quattro pagine, invece, saranno riprodotte proprio con la tecnica a caratteri mobili con torchio tipografico. Foto da Ufficio stampa - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

