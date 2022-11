Warren Beatty accusato di molestie su una 14enne: il fatto risale a 50 anni fa

L'attore americano Warren Beatty, 85 anni, avrebbe usato la sua fama e il suo potere per costringere una minore ad atti sessuali.

L'accusa

Il fatto risalirebbe al 1973, quando la donna - che ha intentato la causa presso la Corte Superiore di Los Angeles- Kristina Charlotte Hirsch, aveva solo 14 anni. La star di Hollywood non è stata però nominata direttamente nella denuncia, nella quale la donna definisce l'accusato come "un attore candidato all'Oscar per il ruolo di Clyde nel film "Bonnie and Clyde".

All'epoca dei fatti Beatty aveva 35 anni e, secondo alcuni media americani, la Hirsch sostiene di essere stata aggredita, dopo aver incontrato Beatty per la prima volta sul set di un film. Durante il primo incontro l'attore avrebbe fatto più volte apprezzamenti sul suo aspetto fisico che inizialmente l'avevano fatta sentire «elettrizzata» di ricevere le attenzioni di un uomo adulto.

L'attore americano avrebbe poi dato il suo numero di telefono alla ragazza e avrebbe iniziato a incontrarla regolarmente, facendo lunghi giri in macchina con lei, durante i quali avrebbero anche parlato della perdita della sua verginità. La donna afferma poi anche che l'attore si sarebbe offerto di «aiutarla con i compiti».

Nella causa si legge che Beatty avrebbe usato la sua notorietà e il suo potere per costringere poi la giovane ad atti sessuali per i quali la quattordicenne non poteva dare un «consenso significativo».

Secondo quanto riferito la Hirsch chiede un risarcimento, affermando di aver sofferto di stress fisico ed emotivo negli anni successivi alla presunta aggressione e di essersi dovuta sottoporre ad una terapia e a varie consulenze psicologiche. La causa è stata intentata ai sensi di una legge della California del 2019 che ha aperto una "finestra d'indagine" per i reati sessuali su minori, avvenuti nel passato e che sarebbero altrimenti in prescrizione. Tale finestra scade il 1 gennaio 2023.

L'incontro

Secondo quanto raccontato da Kristina Charlotte Hirsch, i due si sarebbero conosciuti nel 1973 sul set di un film. In quell'occasione l'attore le avrebbe dato un numero di telefono sul quale avrebbe potuto chiamare, non dopo aver fatto apprezzamenti su di lei. In seguito Beatty l'avrebbe contattata e le avrebbe chiesto di recarsi in albergo da lui, dove alloggiava nel periodo di riprese del film in questione. La ragazza lo avrebbe raggiunto e più volte, stando ai suoi racconti, sarebbe stata convinta dall'attore ad avere rapporti sessuali. In merito alla vicenda non ci sono stati commenti da parte da parte dell'accusato.