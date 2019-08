Valerio Mastrandrea sarà l'ispettore Ginko nel “Diabolik” dei Manetti Bros, le riprese in autunno

Valerio Mastrandrea sarà l'ispettore Ginko nel

Diabolik

dei Manetti Bros, che vedrà Luca Marinelli nel ruolo principale e le cui riprese inizieranno in autunno.

arà davvero un film con una grande produzione ci saranno anche scene d'azione che non mi riguardano, ma che saranno spettacolari», ha detto Valerio Mastandrea annunciando la notizia al Magna Graecia Film Festival in una masterclass affollatissima al Supercinema di Catanzaro dedicata allo sceneggiatore e regista Mattia Torre, scomparso recentemente. «Ho riconosciuto nel mestiere dell'attore il gioco, lo stupore, l'inconsapevolezza, la voglia anche di rischiare. Nonostante sia stancante questo lavoro, penso che sia il mestiere più facile del mondo, siamo noi attori a volte a renderlo difficile. In 25 anni di carriera posso dire che non mi considero un interprete, ma un attore per caso». Sul palco del Magna Graecia Film Festival Mastandrea ha presentato la sua opera prima,

Ride

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«S” con Chaiara Martegiani e Renato Carpentieri.