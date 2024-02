Tutto esaurito a Londra la prima di "Io Capitano", festa all'Istituto Italiano di Cultura

Tutto esaurito all’Istituto Italiano di Cultura di Londra per la festa di inaugurazione della terza edizione di "From Venice to London", la rassegna cinematografica organizzata in collaborazione con la Biennale di Venezia.

E’ stata il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ad inaugurare, con l’ambasciatore italiano in Gran Bretagna Inigo Lambertini e il direttore dell’Istituto Francesco Bongarrà, il ciclo di sette film selezionati tra quelli presentati all’80ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, tutti sottotitolati in inglese, in prima visione in Gran Bretagna.

“Sono venuta - ha spiegato Borgonzoni - per parlare di cinema e per vedere cosa si possa fare per mettere il cinema italiano al centro, superando le barriere”, ha detto Borgonzoni al folto pubblico presente. In sala rappresentanza del panorama culturale inglese e, tra gli altri, Lord Jo Johnson, ex ministro del Lavoro e dell’Università e della Ricerca. Borgonzoni ha raccontato anche di un suo incontro alla Bbc per parlare di una possibile co-produzione italo britannica, per celebrare il grande fisico italiano Guglielmo Marconi, di cui ricorre quest’anno il 150simo anniversario della morte.

L’ambasciatore Lambertini ha anche dato il benvenuto a Bongarrà nel ruolo da lui appena assunto di nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra. "Questa nomina - ha sottolineato - conferma l’importanza e l’eccellenza della sede di Londra.

L’evento di stasera è un inizio incredibile, si continua con la proiezione in prima britannica dell’importante film di Matteo Garrone Io Capitano, candidato all’Oscar come migliore film straniero”.

Borgonzoni, Lambertini e Bongarrà hanno poi dato appuntamento per la proiezione di Io Capitano presso il centralissimo e prestigioso cinema Curzon Myfair. La sala ha registrato il tutto esaurito. Le altre proiezioni ("Felicità" di Micaela Ramazzotti, "Lubo" di Giorgio Diritti, "La parte del leone" di Baptiste Etchegaray e Giuseppe Bucchi, "The Meatseller" di Margherita Giusti prodotto da Luca Guadagnino, "Una sterminata domenica" di Alain Parroni e Enea di Pietro Castellitto) si susseguiranno nei prossimi giorni al Curzon Soho.