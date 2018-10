Tom e Jerry sono pronti a fare il gatto e il topo più amati dello schermo in un nuovo film. Secondo quanto scrive “Hollywood Reporter”, infatti, la Warner Bros, Animated Group è in trattativa con Tim Story, regista tra le altre cose de “I Fantastici 4”, per un film che dovrebbe essere in sala nel 2020. Si tratterebbe di un misto tra animazione a computer e live action. Come nella serie originale, Tom e Jerry, i cui primi corti sono comparsi negli anni ‘40, non parleranno e il progetto del film rientra nelle iniziative della Warner allo scopo di reintrodurre i classici Hanna-Barbera per le nuove generazioni. Tra le altre iniziative è previsto anche un reboot di Scooby Doo e un film su Wil. E. Coyote. © RIPRODUZIONE RISERVATA