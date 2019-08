"The Irishman" di Scorsese sarà nelle sale tre settimane prima che su Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro "The Irishman" uscirà al cinema con tre settimane di anticipo rispetto alla distribuzione su Netflix. Questi i termini dell'accordo tra il colosso dello streaming e i gestori delle sale.Il film, prodotto da Netflix a un costo di 159 milioni di dollari, debutterà il 27 settembre al NY Film Festival il 27settembre. Sarà poi visibile dal primo novembre in alcuni cinema di New York e Los Angeles e dall'8 novembre in tutti gli Usa e all'estero. Solo dal 27 novembre sarà disponibile in streaming.Le grandi catene di distribuzione cinematografica come Cineplex e Amc Cinemas avrebbero voluto un periodo di presenza esclusiva del film nelle sale di circa tre mesi, ben più lungo di quanto Netflix fosse pronta ad accettare. L'arco di tre settimane dell'accordo su "Irishman" ricalca la distribuzione limitata di "Roma", il film di AlfonsoCuarón prodotto da Netflix e vincitore di tre Oscar.L'accordo chiude un negoziato di mesi tra Netflix e le catene cinematografiche. «The Irishman» riunisce De Niro con altri veterani di film di Scorsese come Harvey Keitel e Joe Pesci. Nel film recita anche Al Pacino, per la prima volta in un film di Scorsese, nel ruolo del presidente del sindacato dei camionisti Jimmy Hoffa la cui scomparsa è uno dei grandi misteri irrisolti della storia americana recente.