Dai buchi neri all’iperspazio, al Maxxi si parla delle assurdità scientifiche nel cinema

Dai viaggi nei buchi neri ai salti nell’iperspazio, dal ponte di Einstein-Rosen (il wormhole temporale) di

Interstellar

ai design tecnologici dei gadget di

Men in Black

, dai colonizzatori mandati nello spazio in

The Martian

ai viaggi nel futuro distopico di

Blade Runner

, il cinema ha reso credibili con sorprendente docilità le più grandi assurdità fisiche, chimiche, biologiche e matematiche, giocando senza limiti con le scienze naturali. Di questo si parlerà il 19 luglio al Maxxi in un incontro dal titolo “Scientific goofs. Invenzioni e assurdità scientifiche nel cinema”. L'appuntamento è alle 21 alla piazza del Museo, con ingresso libero fino a esaurimento posti). Quali sono le invenzioni più insensate del grande schermo? E quali anche le più sorprendenti premonizioni, come il fax, il cellulare e il computer? Attraverso la compilation di alcune clip, Amedeo Balbi dell’Università degli Studi Tor Vergata, Giuseppe Sindoni dell’Agenzia Spaziale Italiana, e il critico cinematografico Mario Sesti analizzano i flirt irresponsabili e giocosi dell’immaginario cinematografico con l’orizzonte scientifico e dialogano con pubblico e stampa. In collaborazione con Fondazione Cinema per Roma/CityFest e Agenzia Spaziale Italiana.

