Sorriso Diverso Award, sei film in nomination: oggi i premi

Venerdì 22 Ottobre 2021, 11:43

Saranno comunicati oggi alle 18 alla Festa del Cinema di Roma, presso lo Spazio Regione Lazio, i vincitori dell’undicesima edizione del Premio Sorriso Diverso Roma Award, attribuito al miglior film italiano e internazionale capace di raccontare la diversità e le fragilità delle persone e dei luoghi. Sei i film in nomination, L’Arminuta di Giuseppe Bonito, Caterina Caselli - Una vita, cento vite di Renato De Maria e Il Legionario di Hleb Papou per il "Miglior Film Italiano", e Farha di Darin J. Sallam, Passing di Rebecca Hall e Libertad di Clara Roquet per il titolo di "Miglior Film Straniero".

Madrina dell'evento la top model Jade Lagardére, alla Festa del Cinema con il thriller-fumetto sulla tratta degli immigrati Amber Blake, colorato da Dan Brown. Ad assegnare il premio, presieduto dal presidente Diego Righini e dalla direttrice artistica Paola Tassone, sarà una giuria di qualità composta da Catello Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Rossella Pozza, Armando Lostaglio e Ira Fronten.