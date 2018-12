Morto l'attore Robert Kerman, interpretò “Cannibal Holocaust”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore statunitense Robert Kerman, noto per aver interpretato i cannibal movie “Cannibal Holocaust” e “Cannibal Ferox”, è morto a New York all’età di 71 anni. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato da numerosi siti internet specializzati nel cinema dell’orrore estremo. Con lo pseudonimo di Richard Bolla ha interpretato un centinaio di film pornografici degli anni ‘70, tra cui “Debbie Does Dallas” (1978), apparso in Italia con il titolo “Giochi maliziosi”. Nel 1979 Kerman recitò in “Concorde Affaire ‘79” del regista italiano Ruggero Deodato, affermatosi con la direzione di pellicole horror, in particolare di genere cannibal, divenendo noto per il contenuto estremo dei suoi film, che gli hanno portato numerosi problemi con la censura e gli hanno procurato il soprannome di “Monsieur Cannibal”.L’anno successivo, nel 1980, fu per Deodato il protagonista principale di “Cannibal Holocaust”, vestendo i panni del professor Harold Monroe. Il film ha fatto la storia del cinema splatter e ha generato negli anni una miriade di pellicole che si sono ispirate o che hanno semplicemente omaggiato il lavoro controverso di Deodato. “Cannibal Holocaust” è considerato uno dei più agghiaccianti e controversi della storia del cinema, per il quale Deodato finì persino in tribunale.