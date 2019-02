© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raoul Bova, accompagnato dalla moglie Roco Morales, e Sandra Milo hanno ricevuto ieri sera il premio Bacco che viene assegnato ogni anno dai critici e inviati italiani presenti alla Berlinale. Una tradizione che viene da lontano, siamo alla 27ma edizione, a margine di quei premi ufficiali della manifestazione berlinese ma che, anno dopo anno, ha trovato una sua identità.I tanti italiani che vivono a Berlino non mancano mai a questo appuntamento mondano, ovvero a “La notte delle stelle”, che consiste, oltre che nella consegna dei premi ad attori italiani e locali, in una ricca cena di gala accompagnata da uno spettacolo con musiche, balletti e gag. Si aggiungono poi, sul ballatoio che circonda l’enorme sala del ricevimento, stand che promuovono le eccellenze italiane a Berlino: dalla grappa alla porchetta, dai cannoli fino alla pasta, formaggi e prosecco. Ideatore di tutto e presidente onorario del premio il dinamico Massimo Mannozzi che non manca mai di rinnovare la tradizione. Insigniti, tra gli altri del Bacco nel corso degli anni: Gerry Calà, Mario Monicelli, Isabella Ferrari, Ricky Tognazzi, Mariella Valentini, Diego Abatantuono, Giancarlo Giannini, Remo Girone, Gabriele Salvatores e Nancy Brilli.