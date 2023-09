Qual è il film horror più spaventoso di sempre?

Giovedì 28 Settembre 2023, 17:33

Misurare la paura non è semplice: per stabilire qual è il film horror più spaventoso di tutti i tempi bisognerebbe mettere sotto controllo le reazioni neuronali degli spettatori, misurando analiticamente i loro jump scare, cioè i salti sulla sedia dovuti alla paura.... Ovviamente è stato fatto! Un team di ricercatori presso l'Università di Turku, in Finlandia, ha condotto uno studio con l'obiettivo di scoprire sia perché gli spettatori sono tanto attratti dai film horror che per stabilire quali sono i film più spaventosi della storia. I risultati di questa ricerca sono fermi all'anno in cui è stata pubblicata, il 2020: ce ne sono però anche altre, come il progetto Science of scare, che si basa sempre sull'analisi di volontari messi davanti a pellicole spaventose e che viene aggiornata ogni anno. Nella top ten dei film più spaventosi del 2022 resiste in prima posizione Host (2020) , seguito da Sinister (2012) e Insidious (2010). Queste le altre posizioni: The Conjuring, Hereditary, Terrified, It Follows, DASHCAM, A quiet place 2, Paranormal Activity. Per rispondere alla domanda del titolo, il film più spaventoso di sempre, per convenzione, è L'Esorcista di William Friedkin, tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty: lo scorso ottobre Study Finds ha riunito i commenti dei critici di varie testate anglofone e lo ha riconfermato come il film più spaventoso di sempre. foto Shutterstock - Videoblocks - uff stampa Sky / music by Korben



