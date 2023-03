Oscar 2023: la prima volta di Rihanna e il record di John Williams

Venerdì 10 Marzo 2023, 14:44

Il 13 marzo si svolgeranno aLos Angeles gli Oscar 2023, giunti alla loro 95esima edizione. A condurre la serata di premiazione sarà Jimmy Kimmel che torna sul palco degli Academy per la terza volta. Il celebre conduttore e comico televisivo è stato convocato nuovamente nella speranza che riesca a risollevare gli ascolti che lo scorso anno non hanno brillato. La cerimonia degli Oscar 2023 in Italia sarà visibile su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW. 'Everything Everywhere All at Once' è il film con più nomination, ben 11; lo seguono 'Gli spiriti​dell'isola' e 'Niente​di nuovo sul fronte occidentale' con 9. Rihanna è una delle guest star, ed è alla sua prima nomination per la Miglior canzone originale; il compositore John Williams con quella per la miglior colonna sonora di The Fabelmans arriva a quota 53 nell'arco della sua carriera. E' l'artista in vita più nominato di sempre. Crediti foto: kikapress, shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

