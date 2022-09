Mostra del Cinema di Venezia, la serata finale: Cate Blanchett in pole

Mostra del Cinema di Venezia, serata finale della 79a edizione. Ecco i favoriti. Khers Nist, dramma autobiografico con Jafar Panahi protagonista, che qui dirige un film da remoto perché in esilio, è una bomba. Il lavoro che cerca di fare (due amanti fuggono con passaporti falsi), si sposa con la realtà di un villaggio tribale dove poi, lui, verrà processato per aver scattato una foto. Da Palmarès.

Gli altri? L’esordiente Alice Diop di Saint Omer (Leone?), il Guadagnino degli amanti cannibali di Bones and all (la boss della Giuria Julianne Moore lo ama). Come Miglior attrice in pole position c’è Cate Blanchett per la ragazzaccia di Tár, come miglior attore Brendan Fraser del ricattatorio The Whale con il trucco alla Jabba the Hutt di Guerre Stellari. Il Premio Mastroianni sembra fatto apposta per Leonardo Maltese del Signore delle formiche di Amelio. Forse qualcosa anche per Argentina, 1985 (sceneggiatura?) e per l’immenso Panahi. E Netflix? Uno tra Blonde, Bardo, Rumore bianco o Athena qualcosa potrebbe acchiappare. Oggi tanto sapremo.

La serata finale

La Cerimonia di chiusura della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia di questa sera sarà aperta da un contributo artistico del violoncellista Hauser. La Cerimonia dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19 su Rai Movie e in streaming sul sito ufficiale e sui social della Biennale di Venezia e sarà condotta da Rocío Muñoz Morales. Hauser porterà sul palco della Sala Grande una nuova versione di Historia de un amor, canzone composta dal musicista panamense Arturo «Chino» Hassán (1911-1974) nel 1955 in forma di bolero. Il brano è stato usato come colonna sonora nel 1956 nel film omonimo diretto da Roberto Gavaldón, e in seguito è stato eseguito da artisti internazionali.

Dal momento in cui ha deciso di avvicinarsi a un'esperienza musicale diversa dalla tradizione della musica classica, pop e rock, Hauser si è esibito nelle sale da concerto di tutto il mondo, sfidando le convenzioni consolidate del mondo della musica. A partire dalla sua iconica esecuzione di Smooth Criminal, la canzone che l'ha lanciato, e da quando ha co-fondato il duo 2Cellos, Hauser ha catturato il pubblico mondiale.