Pasolini, interesse per la Medea all'Istituto di Cultura a Londra

Ha suscitato interesse e curiosità all'Istituto Italiano di Cultura di Londra la proiezione di Medea di Pier Paolo Pasolini, nell'ambito di una rassegna mensile ideata per presentare, promuovere e discutere film che hanno marcato la storia del cinema italiano. Diretto da Pasolini con Maria Callas nel ruolo principale, Medea fu girato in Turchia, Siria e Italia con l'obiettivo di modernizzare il mito della tragedia greca e per affrontare temi della fede, della spiritualità, del rapporto tra l'uomo e la natura. Per la fotografia e per le sue tecniche d'inquadratura, contribuì a costruire la fama internazionale del Pasolini regista. Una fama che resiste nel tempo, anche fra gli appassionati inglesi del cinema e della cultura italiana, come testimoniato dal pienone nella sala dell'istituto.