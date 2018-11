“Letto numero 6”, al via a Roma le riprese del film con Crescentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziate a Roma le riprese del film “Letto numero 6” con Carolina Crescentini, Andrea Lattanzi, Pier Giorgio Bellocchio e Roberto Citran. “Letto numero 6” nasce dalla fantasia dei Manetti bros., insieme a Michelangelo La Neve. Il film è diretto da Milena Cocozza, storica aiuto regista dei Manetti, al suo esordio dietro la macchina da presa.“Letto numero 6” è un ghost thriller, racconta la storia di una giovane donna medico che viene assunta da un ospedale pediatrico gestito da religiosi per coprire i turni di notte in reparto. Bianca (Carolina Crescentini), si ritrova immersa in un ambiente che dietro la sua apparente immagine rassicurante nasconde un terrificante segreto legato al suo passato di ospedale psichiatrico. Il fantasma di un bambino si aggira infatti tra i corridoi tormentandola. L’unico a crederle e ad aiutarla sarà il giovane portantino Francesco (Andrea Lattanzi).La Mompracem dei Manetti bros. e Carlo Macchitella produce il suo quarto film dopo “Ammore e Malavita”, l’horror “The End? L’inferno Fuori” di D. Misischia, il noir “Tutte le mie notti” di M. Lucibello, con l’intento di dar vita a progetti che mettano insieme intrattenimento e qualità. “Letto numero 6” è prodotto con Rai Cinema insieme a Madeleine e Tam Tam Fotografie. Le riprese si stanno svolgendo a Roma e dureranno 5 settimane. La fotografia è curata da Francesca Amitrano, la scenografia da Noemi Marchica, i costumi da Ginevra de Carolis, il suono da Lavinia Burcheri.