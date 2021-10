Joe Wright e Haley Bennet alla Festa di Roma per Cyrano: «Il romanticismo è eterno, ma forse lo ha ucciso Whatsapp»

Sabato 16 Ottobre 2021, 15:36

Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato in anteprima europea Cyrano, rilettura cinematografica di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. diretto da Joe Wright, con Peter Dinklage ed Haley Bennet. Attrice e regista erano presenti nella Capitale, con cui abbiamo parlato della perdita del romanticismo, relegata oggi ai vocali su Whatsapp: «Cyrano era un maestro della poesia e forse si, abbiamo perso quelle tecniche del passato. La gente ha perso questo tipo di romanticismo, ma penso che ora più che mai le persone abbiano il desiderio di connessione, e questo è che ciò che amo così tanto di questo film, che racconta questo aspetto così contemporaneo» ha commentato la Bennet. Il regista invece ha commentato la scelta dell’Italia per le riprese del film, rivelando la passione per il nostro Paese: «Forse ero italiano nella vita precedente. Girare un film in italiano? Magari, ho bisogno di imparare la lingua, questo è il problema. Se imparassi la lingua, penso che probabilmente mi trasferirei qui, e prenderei la cittadinanza!»

(Servizio a cura di Eva Carducci)