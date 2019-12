© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ile illustratore francese, autore di mitiche locandine cinematografiche che hanno contribuito esse stesse a caratterizzare il successo di tanti film degli anni ‘60, è morto a Parigi. Aveva 79 anni. Divenne famoso per aver creato il manifesto di In famiglia si spara (1963) di Georges Lautner. Il suo tratto brillante e quasi fumettistico gli aprì in breve tempo la collaborazione con tanti altri registi: ha firmato così le locandine per I mostri (1963) di Dino Risi, Il tulipano nero (1964), Ciao Pussycat (1965), «Help! Aiuto!»(1965) di Richard Lester con i Beatles, «Bunny Lake è scomparsa» (1965) di Otto Preminger, «La caccia» (1966) di Arthur Penn. Lui stesso direttore di sei film, di scarso successo, Siry ha disegnato i poster cinematografici anche per «Lola» (1981) di Rainer Werner Fassbinder, «Fuga per la vittoria» (1981), «Apri bene le orecchie» (1979), «La svignata» (1978), «Né onore né gloria» (1966).