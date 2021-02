Due candidature per La vita davanti a sé, come miglior film in lingua straniera e per Laura Pausini che canta il brano Io sì-Seen. Ma la protagonista Sofia Loren non è in finale: sorpresa alle nomination della 78ma edizione dei Golden Globe che quest'anno, a causa del Covid, verranno consegnati virtualmente il 28 febbraio (in Italia la cerimonia si vedrà in esclusiva su Sky Atlantic). Tre donne corrono per la statuetta della migliore regia: Chloé Zhao per Momadland, Regina King per One night in Miami, Emerald Fennell per Promising Young Woman. The Father, Mank (che ha raccolto il maggior numero di candidature), Nomadland, The Trial of Chicago 7, Promising Young Woman si contenderanno il Globe come miglior film drammatico.

Tra le attrici (drammatiche) sono in lizza Viola Davis, Carey Mulligan, Frances McDormand. Tra gli attori Chadwick Boseman, Tahar Rahim, Gary Oldman, Riz Ahmed.

Laura Pausini candidata ai Golden Globes: «Un onore rappresentare l'Italia nel mondo»

Sacha Baron Cohen e James Corden hanno la nomination per le commedie. Le serie registrano il trionfo di The Undoing, in finale come migliore miniserie e per i protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. Sono candidate anche The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, per musical e commedie anche Emily in Paris e The Figlht Attendant. Tra i film stranieri risultano favoriti Druk-un altro giro e Deux.

© RIPRODUZIONE RISERVATA