Festival del Cinema, annunciate le nomination per il "Sorriso Diverso Venezia Award"

Giovedì 2 Settembre 2021, 13:14

Festival del Cinema, dopo i grandi red carpet e la grande apertura a Venezia c'è ora grande attesa per il Premio Sorriso Diverso Award. Annuciate le nomination: tra le opere candidate, "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino e "Freaks Out" di Gabriele Mainetti.

Cinema, le nomine del "Sorriso Diverso Venezia Award"

Il Premio “Sorriso Diverso Venezia Award”, Premio collaterale ufficiale della 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assegnato alle opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone. Promosso dall'Università Cerca Lavoro (che firma anche il Festival Internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera) e realizzato in collaborazione con Dream On, il Premio – giunto quest’anno alla sua 11esima edizione - è presieduto da Diego Righini con la direzione artistica di Paola Tassone.

Diciotto le pellicole in nomination per il titolo di Miglior film italiano e Miglior film straniero dell'edizione 2021, scelte in accordo con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dalla giuria di esperti presieduta da Catello Masullo e composta da Paola Dei, Franco Mariotti, Rossella Pozza, Armando Lostaglio e Marcello Zeppi.

Le candidature

Ta le opere In Concorso, selezionati i film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Freaks out di Gabriele Mainetti, L’evenement di Audrey Diwan,La caja di Lorenzo Vigas, Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily Amirpour e The lost daughter di Maggie Gyllenhaal; tra le opere Fuori Concorso figurano i film Ezio Bosso. Le cose che restano di Giorgio Verdelli e Life of crime 1984-2020 di Jon Alpert; tra le pellicole della categoria Orizzonti guadagnano un posto in nomination A plein temps di Eric Gravel, Amira di Mohamed Diab, 107 mothers (Cenzorka) di Peter Kerekes, El gran movimiento di Kiro Russo, True things di Harry Wootliff e Vera andrron detin (Vera sogna il mare) di Kaltrina Krasniqi; infine, dalla categoria Orizzonti Extra entrano in nomination 7 prisoners di Alexandre Moratto, Costa Brava di Mounia Akl, La ragazza ha volato di Wilma Labate e The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic (Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia) di Teemu Nikki.

Mercoledì 9 settembre, alle ore 16.30, presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior, si terrà la consegna dei premi, con la partecipazione del Direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera. Madrina della cerimonia, l’attrice, cantante e conduttrice Arianna, da sempre vicina ai temi della solidarietà e dell’impegno sociale.